3 gün önce dönen Oruç Reis bakım için bu sabah limana çekildi

Doğu Akdeniz’deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya Limanı’na demirledi.

10 Ağustos’ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi bakım ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı’na bu sabah yanaştı.

DHA’nın haberine göre geminin bakıma alındığı görülürken, güverte kısmında ise mürettebatının birtakım çalışmalar yürüttükleri dikkati çekti. Oruç Reis’in işlemler bittikten sonra Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

Karşılıklı açıklamalar ile yumuşama emareleri gösteren Yunanistan ile kriz Oruç Reis için yapılan Navtex ilanıyla başlamıştı. İki ülkeyi karşı karşıya getiren ilk Navtex ilanı Merkel’in araya girmesi ile geri çekilmişti.

ORUÇ REİS DÖNDÜ

Atina yönetiminin ‘verilen sözleri’ tutmaması üzerine 10 Ağustos’ta tekrar Navtex ilan edilmişti. Fransa'nın da dahil olduğu gerilimde Oruç Reis’in çalışmaları sırasıyla, 23 Ağustos, 27 Ağustos, 1 Eylül ve 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Oruç Reis, 12 Eylül'de geri dönerek Antalya açıklarına demirlemişti.

“MASA”YA TAMAM

Gerilimin tırmanması üzerine NATO devreye girmiş ve Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda bir toplantı gerçekleştirilmişti. Güvenlik kaynakları bugün bir toplantı daha yapılacağını açıklamıştı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de bugün yaptığı açıklamada “Türkiye’den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.