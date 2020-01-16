"280 Metre derinliğe dalan dalgıç tanımıyorum"

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi'ndeki arızaya ilişkin su sıkıntısı yaşanacağı iddialarına noktayı koyarak “Hiçbir endişe olmasın” açıklamasını yaptı.

Türkiye’den gelen su hattına sabotaj yapıldığı söylentilere de cevap veren Pakdemirli, bunun komplo teorilerinden öte olmadığının altını çizdi.

Sabotaj olması için çok örgütlü olması gerektiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Çünkü 280 metre denizin altındaki şamandıranın kesilmesi lazım. 280 metreye dalan bir dalgıç ben tanımıyorum. Bunlar komplo teorilerinden öte değil. Olayın kaynağı doğal sebepler gibi görünüyor. Burada en önemlisi Kıbrıs'ın susuz kalmamasıdır. Bu konuyla ilgili de hiçbir endişe olmasın” ifadelerini kullandı.