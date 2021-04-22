160 bin lirasını kaptıran Thodex mağduru suç duyurusunda bulundu!

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından Thodex son 24 saattir alım satımını durdurma kararı aldı. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla yurt dışına firar ettiği iddia edildi. İstambul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda mağdur tarafından dilekçe verildiği öğrenildi. Son gelen bilgiye göre Faruk Fatih Özer'in şirketi Thodex'in merkez ofisinde emniyet ekipleri arama gerçekleştirirken olayla ilgili mağduriyet yaşayan ve yaklaşık 160 bin lira parasını kaptıran mağdur S.K., avukatı Sinan Keskin aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesini iletti.

160 BİN LİRASINI KAPTIRMIŞ

Thodex üzerinden belli miktarlarda Bittorent, Holocoin, Dogecoin, Stellar ve Ripple kripto paralarından alan mağdur S.K., aldığı kripto para değerlerinin değişiklikler saklı olmakla beraber hali hazırda yaklaşık 160 bin lirasını Thodex isimli uygulamaya kaptırdı. Olayla ilgili şirket sahibi olan Faruk Fatih Özer, mağdur S.K.'nın da aralarında olduğu yaklaşık 400 bin kişiden yatırım amacıyla aldığı 2 milyar dolar tutarındaki parayı alıp yurt dışına kaçınca, mağdur S.K. avukatı Sinan Keskin aracılığıyla harekete geçti.

HİÇBİR YETKİLİ YOK

Avukat Sinan Keskin'in savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, mağdur S.K.'nin Thodex üzerinden aldığı kripto paralarının 160 bin lira olduğu, şirketin güncel olarak sosyal medya hesaplarının silindiği, web sitesinin kapatıldığı ve şirket adresinde hali hazırda hiçbir yetkilinin bulunmadığı belirtildi.

'İNSANLARI ÇEKMEK İÇİN LÜKS ARABA ÇEKİLİŞİ YAPTILAR'

Şikayet dilekçesinde Faruk Fatih Özer ve şirket çalışanlarının yatırımcılara kripto para üzerinden yüksek kâr oranları vaat ettiğini, sosyal medya hesaplarında insanları yatırım yapmaya sevk eden paylaşımlar yaptıklarını, belirli bir güven ortamı yarattıklarını hatta yatırımcıları çekmek için lüks araba çekilişleri yaptıklarını belirtti.

'ÜLKENİN EN YÜKSEK VE SİSTEMATİK VURGUNU'

Aynı zamanda şikayet dilekçesinde Faruk Fatih Özer'in internet aracılığıyla mağdur S.K. gibi birçok kişiye kolaylıkla ulaştığı, psikolojik üstünlük sağlayarak insanları dolandırdığı ve hile yoluyla mağdurların para kaybetmelerine sebebiyet verdiği aktarıldı. Dilekçede Türkiye'nin parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri olduğu söylenen söz konusu olayla ilgili böylesine büyük bir dolandırıcılığın tek kişi tarafından icra edilemeyeceği ve sistematik olan bu dolandırıcılıktan kaynaklı şirket yetkililerinin de soruşturulması gerektiğine yer verildi.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ'

Maşdur S.K., avukatı aracılığıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği iddiasıyla Faruk Fatih Özer ve Thodex şirketi hakkında savcılığa ilettiği şikayet dilekçesinde, Faruk Fatih Tezel hakkında ivedilikle tutuklama kararı verilmesini ve olayla ilgili tüm yetkililer hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

'ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR'

Şikayet dilekçesini savcılığa iletmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada avukat Sinan Keskin, 'Akşam müvekkilim aradı ve konuyla ilgili mağduriyet yaşadığını bana iletti. Bunun üzerine hemen biz savcılık sürecini başlatması gerektiği konusunda kendisini bilgilendirdik. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde de müvekkilimiz ve bu süreçte başvuran müvekkillerimiz hakkında onlarca, hatta şu an sayısı 30'u bulan mağdurlar var. 2 buçuk milyondan 25 bin liraya kadar mağdur olan müvekkillerim var. Müracaat savcısına başvurumuzu yaptık.' dedi.

'HER MAĞDUR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN'

Avukat Sinan Keskin açıklamasına 'Bundan sonraki sürece savcılık nezdinde ve emniyet kuvvetleri tarafından titizlikle yürütüleceğinize inancım tam. Benim iki şapkam var, bir şapkam avukat kimliğim bir şapkam da uzun yıllar borsada diğer piyasa işlemleriyle ilgili yatırımlar yapmaktayım. Dolayısıyla şimdi burada insanları çok yakından ilgilendiren konunun iki boyutu var. Birisi ceza boyutu hemen burada mağdur olan kişilerin ceza hukuku tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bizim kanaatimiz burada şirket merkezinin Kadıköy olması sebebiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkili olduğu yönündedir. Diğer illerdeki vatandaşlar da yakın bulundukları bir savcılığa suç duyurusunda bulunduğu vakit yetkisizlik kararıyla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosya ikmal ettirilecektir.' sözleriyle devam etti.