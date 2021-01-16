1.5 yaşındaki bebeğini kaynar suyla yaktı ! Vicdansızlığı pes dedirtti

Olay, 9 Ocak günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana geldi. Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği Ali Ay'ın zaman zaman şiddetine maruz kalarak eşinden ayrılma noktasına geldi. Genç kadın boşanma davası da açtığı eşiyle 9 ay kadar önce yeniden bir araya geldi. Olay sabahı eşini kahvaltı yapması için uyandırmak isteyen genç kadın 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte dehşeti yaşadı. Ali Ay, kahvaltı sofrasında oturan eşinin ve kızının üzerine sıcak su döküp, yaktı. Eşinin elinden kurtulup karşı komşusuna sığınan Rukiye Ay'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay, kızıyla birlikte Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

'SICAK SUYU YÜZÜNE DÖKMEK İSTEMİŞ'

Halen hastanede tedavisi süren Rukiye Ay, kızıyla birlikte yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Sabah eşime kalk kahvaltı yapalım dedim. Beni neden uyandırıyorsun? Ben gece hiç uyamadım diyerek bana kızdı. Bende kahvaltını yap sonra yatarsın, çocuk çok huysuz bir daha hazırlayamam dedim. O kalkmayınca biz çocuğumda sofraya oturduk. Yer sofrası kurmuştum. Kettle da biraz sıcak su kalmıştı. Sıcak suyu yüzüme dökmeye çalıştı. Suratımı diğer tarafa çevirdiğimde su sırtımdan aşağıya döküldü. Sırt, göğüs, kollarım ve kalçalarımda yanıklar var. Çocuğumun da ayağında yanıklar var. Vücudumda ikinci derecede yanıklar oluştu" dedi.

BİZİ ÖLÜME TERK ETTİ"

Tekrar kendisine zarar vermemesi için kocasına yalvardığını söyleyen Rukiye A. '''Ali lütfen bırak' dedim. Telefonum ondaydı. Telefonumu istedim. Ambulansı aramak için 'Ali çok kötüyüm ölüyorum. Çocuğun da ben de ölüyoruz. Lütfen' diye yalvardım; ama yine de vermedi telefonu. Bizi resmen ölüme terk etti orada. Kapıyı açtım, kaçmak istedim, komşularıma bağırdım, kapıyı kapatınca parmağım sıkıştı, parmağıma da 4 dikiş atıldı" diye konuştu.



'BEN ACI ÇEKERKEN O DIŞARIDA DOLAŞIYOR'

Şikayetçi olduğu eşinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına kabul edemediğini belirten Rukiye Ay, "O kadar çok canım yandı ki kalkıp can havliyle kaçmaya başladım. Ben çocuğumla birlikte kaçarken üzerime tekrar sıcak su attı. Su kalçama geldi. Birde şiddet uyguladı. Beni sürükleyerek banyoya götürürken çocuğumun ağlama sesini duydum. Bir an onun elinden kurtuldum ve çocuğumla birlikte karşı komşuma sığındım. Sonra polise haber verdim. Şikayetçi oldum. Adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ben burada acılar içerisinde kalırken onun dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi zoruma gidiyor. Ben sırtımın üzerine bile yatamazken o bir yerlerde geceleri rahatlıkla uyuyor. Ben çocuğumu bile kucağıma alamıyorum. Ben sadece hakkımı istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.