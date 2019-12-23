Türkiye vatandaşlarının ödeyecekleri yeni yıl harçları belli oldu

Türkiye’de , pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi artış oranı belli oldu.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak açıklanırken, Pasaport, ehliyet harcı, ve trafik cezalarının ise yeni yılda yüzde 22,58 oranında artacağı belirtildi. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücrete de zam geldi.

MTV 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe girecek.

Pasaport, ehliyet ve trafik cezalarına zam

2020 yılı yeni kimlik ücretleri 27.58 TL olurken, 45 TL olan kayıp kimlik yenileme ücreti ise 55.16 TL oldu. Öte yandan 2020 Pasaport harç ve defter bedeli fiyatları 2019 yılına göre %23 artış gösterdi.

Buna göre, 2020 Pasaport harç ve defter bedeli

6 ay 184 TL 163 TL

1 yıl 304 TL 163 TL

2 yıl 496 TL 163 TL

3 yıl 705 TL 163 TL

4 yıl ve üstü 994 TL 163 TL

Ehliyet harcı ücretleri ise A1-A2-A sınıfı 249 TL, B sınıfı 751 TL olurken, sürücü belgesi kart bedeli 202 TL, Polis Vakfı Ücreti ise 38 TL olarak belirlendi.

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası da arttı. Ceza, 2019 yılında 108 TL iken, 2020 yılı ücreti ise 132 TL olarak kabul edildi. 2019 yılında araba sürerken telefon kullanmanın cezası ise 235 TL iken 2020 yılı için bu bedel 288 TL oldu.

Ayrıca, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak ve kırmızı ışık kuralına uymamak da 288 TL olurken, alkol testine itiraz etmenin cezası ise 2.869 TL’den 3.516 TL’ye çıktı.

Yurt dışından getirilen telefonlarda kayıt harcı arttı

Yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için yüzde 22.58 oranında zam oranıyla 1.838 liralık kayıt ücreti ödemesine karar verildi.