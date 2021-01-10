Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı belada!

Tüm dünyayı şoke eden WhatsApp sözleşmesinin ardından akıllı telefonlarda yeni bir devrim yaşanıyor. Tekel olduğu ve insanlığı kendisine muhtaç gören bir zorbalıkla insanlara imzalattığı sözleşme ile kişisel bilgiler ve mahrem görüntülerini dilediği gibi kullanma yetkisi almaya çalışan Facebook'a içlerinde yerli uygulamaların da olduğu çok sayıda alternatif uygulamadan darbe geldi.

WhatsApp sözleşmesi (WP) olarak anılan skandal metin ile Facebook başta olmak üzere sayısız uygulama ve merkez ile kişisel bilgi ve veri hırsızlığına karşı 1 haftadan kısa bir sürede yüz binlerce kullanıcı diğer yazışma programlarına geçiş yaptı. İşte diğer yazışma programları ve kullanıcı sayıları;

Facebook koordinatörlüğünde alınan karar ile akıllı telefonlarında ve WhatsApp web üzerinden WhatsApp'ı kullanan milyonlarca insanın 4 Ocak itibarıyla bir sözleşmeye imza atması istendi.

YERLİ YAZIŞMA PROGRAMI BİP GOOGLE'DA 1 MİLYONA TOPLAMDA 2 MİLYONA ULAŞTI

Türk yazılımcılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıkan yerli uygulama bip WhatsApp sözleşmesi skandalı üzerine adeta kullanıcı patlaması yaşadı. Sadece Google Play Store üzerinde 962 bin 50 kullanıcıya ulaştığı görülen BİP'in indirme rakamlarını açıklamayan App Store'da da bir o kadar kullanıcısı olduğu düşünülüyor.

WP'YE EN BÜYÜK RAKİBİNDEN 15 MİLYONLUK DARBE

WhatsApp sözleşmesi kapsamında kişisel veriler ödeme bilgileri yazışmalardaki görüntüler erişim izni verilmiş kameralar üzerinden edinilen mahrem görüntüler gibi birçok alanda kişisel bilgilerin başka mecralar ile paylaşılması gündeme geldi. WhatsApp'ı zor durumda bırakan gelişme ise bu sözleşmenin tüm dünyada tepki ile karşılanmasının ardından insanların alternatif uygulamalara yönlenmesi ile gerçekleşti.

En büyük yönelme 3 yazışma uygulaması üzerinde oldu. Bu tercihler arasında yerli uygulamalarında olması dikkat çekti. Işte WhatsApp sözleşmesi sonrasında akıllı telefon kullanıcılarının tercih ettiği el alternatifi yazışma uygulamaları ve patlama yapan kullanıcı sayıları.

ALTERNATİF PROGRAMLAR SOL ŞERİDE GEÇTİ

WhatsApp'la emsal sayılabilecek global yazışma uygulamalarının içinde çok dikkat çeken markalar adeta sol şeride geçti.

WHATSAPP'IN YARIŞTAN ÇIKARMAK İÇİN SATIN ALMASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sunduğu özellikler ve görüşme kalitesi ile dünyada çok tercih edilse de WhatsApp'ın genel kullanım alanı haline gelmesi ile Geride kalan birçok uygulama WhatsApp sözleşmesi skandalının ardından indirme rekoru kırdı. Bu uygulamların büyük bölümü sadece Google Play Store üzerinde indirilme sayısı 6 milyon 676 bin 390 rakamını görürken Apple Store üzerinde de benzer bir kullanıcı sayısı olduğu varsayılırsa Yaklaşık 15 milyon aboneye ulaşmış durumda olduğu tahmin ediliyor.

YAAY KISA SÜREDE HIZLI ÇIKIŞ YAPTI

Bu rekabette yeni sayılabilecek Yaay uygulaması dağ yazışma alanında kullanıcıların tercih etmeye başladı Bir diğer program olarak öne çıktı Yaay Google Play'de 7 bin 633 kullanıcıya ulaştı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE NE VAR? NE YAZIYOR?

Facebook'un bir markası olan WhatsApp tüm dünyada kullanıcılarına güncellenen yeni kullanım koşullarını ve gizlilik ilkesindeki değişiklikleri içeren bir bildirim gönderdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcıların da tepkisini çeken Whatsapp sözleşmesi maddelerinde ne olduğu ve anlamları merak edilirken Bu sözleşme içerisinde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur." ifadesi dikkat çekti. Wp güncellemesine tepkili olan akıllı telefon kullanıcıları Türk yazılımcıların ürettiği BiP'in de aralarında olduğu alternatif mesajlaşma programlarına yöneldi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ TAM METNİ

WhatsApp'ta Ocak ayının 4'ünde güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verilirken birçok kullanıcıya imzalaması için sözleşme olarak da bildirildi. Wp'de yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, tam metinde şunlar yer aldı:

"Whatsapp hizmetlerinin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır.

(Whatsapp kullanıcıları için) aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız. Facebook markalarının bir parçası olan Wp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle de bilgi paylaşımında bulunur. Whatsapp hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması maksadıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİMİZİ KULLANIYOR?

WhatsApp, kullanıcıların Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları, Üçüncü Taraf Hizmetleri.

DÜNYA WHATSAPP'A MUHTAÇ DEĞİL! BİRÇOK UYGULAMA VAR

Iphone olarak bilinen telefonların kullandığı App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada başka uygulamalar yer aldı. İkinci sırada SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık sunduğu 'Signal' uygulaması yer alırken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer edindi.

WHATSAPP ARTIK BİRİNCİ SIRADA DEĞİL

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları listesinde WhatsApp ikinciliğe gerilerken, yerli uygulama BiP yukarıya çıktı.