Skandal karar sonrası yüz binlerce kişiden flaş çağrı!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcıları verilerinin Facebook ile paylaşılacağını açıklamasından sonra, birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Ayrıca WhatsApp'ın çifte standart uygulaması da bir hayli tepki çekti. Bilindiği üzere, WhatsApp, geçtiğimiz senelerde bünyesinde Instagram'ı da barındıran Facebook tarafından satın alınmıştı. Facebook, daha önce Cambridge Analytica skandalı ile gündeme gelmiş ve 50 milyon kullancısının verilerini pazarlamıştı. Şimdi WhatsApp'ın aldığı bu skandal karar yine akıllara bir güvenlik sorununu getirdi ve Türkiye genelindeki milyonlarca kullanıcı uygulamayı terk ederek başka alternatiflere yönelmeye başladı. Twitter'da "WhatsAppSiliyoruz" hashtag'i birinci sıraya kadar çıktı. Öte yandan, WhatsApp boykotunun ardından veri güvenliği riski bulunan Facebook ve Instagram için de boykot çağrısı geldi.