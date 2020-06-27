Genç kızı sokak ortasında dövdü

Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı dövdü. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Genç kızı sokak ortasında dövdü
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı.

Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

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