Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip….

En fazla kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook yeni bir iddia ile gündeme geldi. ABD'de açılan bir mahkemede Facebook'un Instagram platformu üzerinden kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yaptığı ortaya çıktı.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip….
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Geçtiğimiz hafta ABD'de yer alan iddaya göre; dünya çapınca çok sayıda kullanıcıya sahip olan Facebook'un Instagram platformu üzerinden kullanıcılarının telefon kameralarına izinsiz olarak eriştiği ve bu yolla casusluk yaptığı bildirildi. Öne sürülen bu iddia sonucunda federal bir mahkemede dava açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

CASUSLUK İDDİASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Brittany Conditi adlı Instagram kullanıcısı Facebook'un Instagram üzerinden kişilerin kameralarına ulaştığını ve bu sayede casusluk yaptığı iddiasını ortaya attı.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

Brittany Conditi bunun amacının da "kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak" olduğunu öne sürdü.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

Geçtiğimiz aylarda da ABD basınında gündeme gelen bir iddiada, aktif kullanılmadığı durumlarda dahi Instagram kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

İddiaların odağındaki Facebook bu iddiaları reddetmiş; sistemsel bir yazılım hatası olduğunu ifade etmişti…

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Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

CASUSLUK İDDİASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Brittany Conditi adlı Instagram kullanıcısı Facebook'un Instagram üzerinden kişilerin kameralarına ulaştığını ve bu sayede casusluk yaptığı iddiasını ortaya attı.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

Brittany Conditi bunun amacının da "kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak" olduğunu öne sürdü.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

Geçtiğimiz aylarda da ABD basınında gündeme gelen bir iddiada, aktif kullanılmadığı durumlarda dahi Instagram kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

İddiaların odağındaki Facebook bu iddiaları reddetmiş; sistemsel bir yazılım hatası olduğunu ifade etmişti…

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

BU KEZ AÇIKLAMA YAPMADI

Bloomberg'in haberine göre son olarak dünya gündemine oturan davada, "Instagram ve Facebook'un evlerindeyken bile son derece gizli ve mahrem kişisel bilgileri toplayarak değerli veriler ve pazar araştırması edindiği" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Facebook, Bloomberg'e konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

Geçen ay açılan bir başka davada ise Facebook'un yüz tanıma teknolojisi kullanarak milyonlarca Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerini ele geçirdiği öne sürülmüştü.

Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip…

Facebook ise bu iddiayı da reddetmiş Instagram'ın yüz tanıma teknolojisi kullanmadığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu.

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