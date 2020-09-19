Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip….

Geçtiğimiz hafta ABD'de yer alan iddaya göre; dünya çapınca çok sayıda kullanıcıya sahip olan Facebook'un Instagram platformu üzerinden kullanıcılarının telefon kameralarına izinsiz olarak eriştiği ve bu yolla casusluk yaptığı bildirildi. Öne sürülen bu iddia sonucunda federal bir mahkemede dava açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

CASUSLUK İDDİASI DÜNYA GÜNDEMİNDE BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Brittany Conditi adlı Instagram kullanıcısı Facebook'un Instagram üzerinden kişilerin kameralarına ulaştığını ve bu sayede casusluk yaptığı iddiasını ortaya attı.

Brittany Conditi bunun amacının da "kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak" olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz aylarda da ABD basınında gündeme gelen bir iddiada, aktif kullanılmadığı durumlarda dahi Instagram kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

İddiaların odağındaki Facebook bu iddiaları reddetmiş; sistemsel bir yazılım hatası olduğunu ifade etmişti…

.

CASUSLUK İDDİASI DÜNYA GÜNDEMİNDE BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Brittany Conditi adlı Instagram kullanıcısı Facebook'un Instagram üzerinden kişilerin kameralarına ulaştığını ve bu sayede casusluk yaptığı iddiasını ortaya attı.

Brittany Conditi bunun amacının da "kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak" olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz aylarda da ABD basınında gündeme gelen bir iddiada, aktif kullanılmadığı durumlarda dahi Instagram kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

İddiaların odağındaki Facebook bu iddiaları reddetmiş; sistemsel bir yazılım hatası olduğunu ifade etmişti…

BU KEZ AÇIKLAMA YAPMADI Bloomberg'in haberine göre son olarak dünya gündemine oturan davada, "Instagram ve Facebook'un evlerindeyken bile son derece gizli ve mahrem kişisel bilgileri toplayarak değerli veriler ve pazar araştırması edindiği" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Facebook, Bloomberg'e konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Geçen ay açılan bir başka davada ise Facebook'un yüz tanıma teknolojisi kullanarak milyonlarca Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerini ele geçirdiği öne sürülmüştü.

Facebook ise bu iddiayı da reddetmiş Instagram'ın yüz tanıma teknolojisi kullanmadığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu.

.