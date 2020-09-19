Facebook’tan bir skandal daha! Kameralara gizlice erişip….
En fazla kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook yeni bir iddia ile gündeme geldi. ABD'de açılan bir mahkemede Facebook'un Instagram platformu üzerinden kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yaptığı ortaya çıktı.
Teknoloji
19 Eylül 2020 Cumartesi 22:38
Geçtiğimiz hafta ABD'de yer alan iddaya göre; dünya çapınca çok sayıda kullanıcıya sahip olan Facebook'un Instagram platformu üzerinden kullanıcılarının telefon kameralarına izinsiz olarak eriştiği ve bu yolla casusluk yaptığı bildirildi. Öne sürülen bu iddia sonucunda federal bir mahkemede dava açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…