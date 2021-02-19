Elon Musk'tan Bitcoin yanıtı

Elon Musk kripto para dünyasında oldukça ilginç işlere imza atıyor. Ünlü milyarderin daha önce Dogecoin hakkında yaptığı paylaşımlar ise hala hafızalarda. Ancak Musk'ın kripto para borsasındaki en büyük atılımı Bitcoin ile oldu. Clubhouse'taki programda Bitcoin'i desteklediğini söyleyen Musk'ın elektrikli otomobil üreten Tesla şirketi, tam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. Musk geçtiğimiz günlerde ise kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao ile tweetleşti. Karşılık konuşmaların konusu ise Elon Musk'ın sahibi olması muhtemel bir kripto para birimiydi. Şimdi ise Musk, Zhao ile bir kez daha karşı karşıya geldi.

DOGECOİN'E OLAN İSTEĞİ KARŞISINDA ŞAŞKIN

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, verdiği bir röportajda Elon Musk'ın Dogecoin'e karşı bu kadar istekli olmasına şaşkın olduğunu belirtti ve Musk'ın şirketi Tesla'nın Bitcoin'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığı bilgisini tekrarladı. Bloomberg Twitter hesabından paylaşılan röportaja ise Elon Musk'tan jet hızında yanıt geldi.

''YALNIZCA BİR APTAL BAŞKA ALTERNATİF ARAMAZ''

Musk, tweetinde ''Tesla'nın eylemi doğrudan benim fikrimi yansıtmıyor. Nakitten biraz daha az aptalca olan Bitcoin'e sahip olmak, bir S&P500 şirketi için yeterince maceracıdır.'' ifadelerini kullandı. Musk açıklamasının devamında ise ''Açık olmak gerekirse, ben yatırımcı değilim, mühendisim. Tesla dışında halka açık bir hissem bile yok. Ancak, itibari paranın negatif reel faiz verdiği dönemde, yalnızca bir aptal başka alternatif aramaz. Bitcoin neredeyse fiat parası kadar saçmadır. Burada anahtar kelime ‘neredeyse’dir.'' dedi.