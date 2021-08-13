Bildirimler Kapatılacak... Gençlere ders çalışın teşviki

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Bildirimler Kapatılacak... Gençlere ders çalışın teşviki
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TikTok'tan ders çalışın teşviki: Bildirimler kapatılacak

TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor. Uygulamada belirli saatlerde bildirim kapatılacak.

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.
Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.

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