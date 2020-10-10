Yiğitcan çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor

Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu Başakşehirin genç yeteneği Mete Kaan Demir ile birlikte istanbulda çalışıyor.

Milli rekortmen atlet 2 hafta önce özel davetle koşu mekaniği ve sürat üzerine özel ders vermek üzere Genç yeteneği çalıştırmak için istanbula geldi.

Burada koşu mekaniği ve sürat çalıştırması yaptıran Hekimoğlu önümüzde günlerde Şampiyonlar Liginde boy gösterecek genç Yeteneğe önemli katkılarda bulunarak maçlara hazır olması için özel çalışmalar yaptırdı.

Mete Kaan U19 Ve U21 Milli Takımlarda oynamış bu senenin başından Başakşehir takımına katılarak son haftalarda İlk 11 e kadar yükselmiş olup bireysel anlamda koşu mekaniği ve süratini geliştirmek için Ülkemizin Milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu ile beraber çalışmalarını yapmaktadır.

Süper Lig ekiplerinden geçen senenin şampiyon takımının Genç Yıldızıyla beraber çalışan Yiğitcan Hekimoğlu “Böylesine başarılı bir klüpte oynayan Şampiyonlar Liginde boy gösterecek ve milli takımlar seviyesinde oynayan bir futbolcuyla çalışmaktan büyük zevk duymaktayım.Özellikle kendi branşımla ilgili bir konuyu aktarmaktan ve bu seviyede eğitim vermekten son derece gururluyum.Profesyonel bakış açısına sahip bir futbolcuyla çalışmak hem zevkli hemde işin tüm detaylarına dikkat etmeniz gerekirken seviyenin çok yukarda olduğunu fark ediyorsunuz. Ülkemizdede bu tür profesyonel bakış açısının var olması gerektiğine bu anlamda her türlü profesyonel desteğe hazır olduğuma belirtmek isterim” dedi.