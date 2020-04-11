Yenicami Asbaşkanı Şeytan: Sezonun tamamlanmasından yanayız

Yenicami Ağdelen Kulübü, sezonun devamı ve kulüplerin ekonomik durumu ile ilgili açıklama yaptı. Asbaşkan Ahmet Şeytan imzası taşıyan açıklamada gerekli sağlık şartlarının tamamlanması halinde sezonun tamamlanmasına destek belirtilirken, zamanlamanın önemi vurgulandı. Liglerin eylül ayına sapması halinde ekonomik ve sportif açıdan elverişli olmayacağı belirtilen açıklamada, bir sonraki sezon ekonomik maliyetlerin karşılanamayacak düzeyde olacağı ifade edildi. Sponsorluk Yasası’nın hazırlanmasının taleplerini ilk günden beri belirten bir kulüp olarak söz konusu yasanın yanlış yorumlandığını, bundan dolayı görüşler ve yasadan beklentilerin aktarıldığı açıklamada, konu üzerinde tüm spor kamuoyunun çalışması gerektiği irdelendi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde spor kamuoyunda gerek 2019/2020 sezonun ne şekilde devam edeceği ve gerekse de kulüplerimizin ekonomik sıkıntıları tartışılmaktadır. Mevcut sezonunun kaderinin ne olacağı ve sponsorluk yasası ile ilgili konuşulanlar Yenicami Ağdelen Kulübü olarak bizleri de açıklama yapma ihtiyacında bırakmıştır.

Öncelikle mevcut sezon ile ilgili olarak eğer olumlu sağlık şartları oluşursa bu sezonun tamamlanmasına destek belirtmek isteriz. Ancak, bu sezonun tamamlanmasıyla ilgili zamanlama çok büyük önem arz etmektedir. Mevcut liglerimizin daha önce belirttiğimiz şekilde olumlu sağlık şartlarının oluşması durumunda yaz aylarında tamamlanabileceği kanaatindeyiz. Fakat, mevcut liglerin eylül ayına sapması durumunda hem ekonomik olarak hem de sportif açıdan tamamlanmaya elverişli olmayacağı inancındayız. Bir sonraki sezona hazırlanmak açısından sportif olarak kulüpleri çok ciddi sıkıntıya sokabileceği gibi bu bekleme sürecindeki ekonomik maliyetler de karşılanamayacak düzeyde olacaktır.

Ayrıca, tüm spor kamuoyunun malumları olduğu üzere içerisinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde kulüplerimiz de ekonomik zorluklar içerisinde kaynak arayışındadırlar. Kriz öncesinde ve krizin başladığı ilk günden beridir Sponsorluk Yasası’nın hazırlanması konusunda taleplerini belirtilen bir kulüp olarak son günlerde spor kamuoyunda bahsi geçen yasa hakkında yapılan yanlış yorumlar nedeniyle bu yasa hakkında görüşlerimizi detaylı bir şekilde aktarmak isteriz.

Spor kamuoyunda 9 Nisan 2020 tarihinde sponsorluk yasasının ülkemizde hali hazırda Vergi Usul Yasası tahtında yürürlükte olduğu dillendirilmiştir. Öncellikle belirtmek isteriz ki hiçbir yasa başka bir yasa tahtında yürürlükte olamaz. Dahası ülkemizde yürürlükte olan 27 / 1977 sayılı Vergi Usül Yasası spor kulüplerine yapılan bağış ve katkılarla ilgili olarak herhangi bir hüküm içermemektedir. Bugün itibariyle KKTC vergi mevzuatında bahsi geçen bağış ve katkılarla ilgili sadece 24 / 1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası hükümler içermektedir. Bu hükümler ise aşağıdaki şekildedir:

-24 / 1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 8(1)(A) maddesi spor kulüplerine makbuz karşılığı yapılan bağışların, verilen armağan ve ödül giderlerinin bağışı yapan kişilerin (Gerçek veya Tüzel) vergi matrahlarından indirilebileceğini; ancak, bu kazancın bağışı yapan kişinin safi kazancının %10’unu aşamayacağı;

-Yine aynı yasanın 8(1)(B) maddesi spor kulüplerine sponsorluk anlaşması kapsamında yapılan katkıların ilgili yılın vergi matrahından indirilebileceği hükmüne amirdir.

Yukarıda da görülebileceği üzere ülkemizde yürürlükte olan mevzuat sadece makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışları, armağan katkılarını, ödül katkılarını ve sponsorluk anlaşması kapsamında yapılan katkılara ilişkin hükümler içermekte ve bağış yapan kişilerin sadece gelir vergisi hesaplamalarını etkilemektedir. Ancak, mevcut mevzuatımız ülkemizde sponsorluğu ve spor kulüplerine katkıyı teşvik edici seviyelerde değildir. Yurtdışındaki örneklere bakıldığı zaman sponsorluk mevzuatları çok daha geniş konuları kapsamakta ve vergi indirimlerinin dışında bağış kabul eden kulüplerin düzenli mali denetim kapsamına almaktadır.

Yurtdışındaki örnek incelendiği zaman da görülebilecektir ki sponsorluk yasası sadece bağış yapan kişilere gelir vergisi indirimi sağlamak değil, başlı başına kulüplere yapılan katkılarla ilgili tüm vergi mevzuatı uyarınca teşvikler sağlamakla birlikte kulüplere mali denetim zorunluluğu getirecek bir yasa olması gerekmektedir. Bu bağlamda Yenicami Ağdelen Kulübü olarak ana hatlarıyla aşağıdaki hususları içeren bir Sponsorluk Yasası beklentisi içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Sponsorluk Yasası’nın içeriği hakkında beklentilerimiz:

-Mevcut mevzuatta sağlanan Gelir Vergisi indiriminin devamı ile birlikte kulüplerin sağladıkları bu kaynakların nerelere harcandığının denetlenmesi

-Bu kaynakların kullanımı ile ilgili kulüplere sağlanan kaynağın belli bir oranının altyapıya harcanmasının zorunlu kılınması

-Kulüplere yapılacak olan gayri nakdi yardımlar konusunda bağışçı kişilere Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi kapsamında teşvik edici oranlarda indirimlerin sağlanması

-Yapılacak olan tüm gayri nakdi katkılarla ilgili olarak maliyetlerin belgelendirilmesi zorunluluğun getirilmesi

-Kulüplerin kullanması adına kulüplere özellikle fiziksel altyapı konusunda yapılacak olan yatırımların teşvikli yatırımlar kapsamına alınıp daha yüksek yatırım indirimi oranlarından faydanlandırılmaları

-Kulüplerin aylık KDV beyannamesi sunma yükümlülüğü altına alınarak yapmış oldukları KDV harcamalarının ortaya çıkarılmasını sağlamak

-Kulüplerin piyasaya yapmış oldukları toplam KDV miktarının bağışçılarına orantısal olarak kendi KDV beyannamelerinde indirime konu edebilmeleri imkanı

Yukarıda bahsettiğimiz ana başlıklardan da görülebileceği üzere Sponsorluk konusu bir yasa kapsamında yer alan iki madde ile düzenlenebilecek bir konu değildir. Tüm spor camiası olarak detaylı bir şekilde üzerinde çalışılarak hazırlanması gereken bir mevzuatdır. Bu bağlamda biz Yenicami Ağdelen Kulubü olarak yapılacak çalışmalara tam destek vereceğimizi belirtir, tüm vatandaşlarımıza ve spor camiamıza sağlıklı günler dileriz.

Yenicami Ağdelen Kulübü (a)

Ahmet ŞEYTAN

Asbaşkan