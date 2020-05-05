Türkiye’de futbolun kader günü bugün

Türkiye’de futbolun kader günü bugün
banner23

2019-2020 sezonunun kaderi bugün 15.00’te yapılacak toplantıda netleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte durum değerlendirmesi yapıp, bir yol haritası üzerinde uzlaşacak. TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1. Lig’i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak.

Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezonun Temmuz ayının sonunda sona ermesi planlanıyor.

ALT LİGLER TESCİL İSTİYOR

Sezon normal formatında (ev sahibi-deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek. TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüsten çok etkilendiğini ve 2. ve 3. Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı. Bu liglerde tescil kararı alınması ve küme düşmenin de kaldırılması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KKTC’de Bir İlk “Gönül Sofrası Projesi”
KKTC’de Bir İlk “Gönül Sofrası Projesi”
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18