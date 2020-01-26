Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye jet cevap! ‘Büyük bir utançla takip ettik’

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt... Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken BtcTürk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesi üzerine açıklama yapan Fenerbahçe'ye bordo mavili kulüpten cevap geldi.

Fenerbahçe’nin BtcTürk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine yönelik resmi sitesinden yaptığı açıklamayla verdiği tepkiye bordo mavili kulüpten yanı geldi. Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada “Ülke olarak adeta seferberlik başlattığımız, kurtulacak her bir can için dualar ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri ‘ertelenen maçın oynanması' olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik” ifadeleri yer aldı.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27 Ocak Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Malatyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemesi kararına yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara yönelik açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle; Trabzonspor Kulübü olarak Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden 38 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralanan 1466 vatandaşımızın da biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bize ait olmayan sebeplerden ötürü aşağıdaki açıklamayı yapmamız nedeniyle de Elazığ ile Malatya halkından ve tüm Türkiye kamuoyundan özür diliyoruz!