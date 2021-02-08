Trabzonspor zirveye yaklaşıyor!

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Trabzonspor, 50. dakikada yeni transferi Bakasetas'ın şık golü ve 90+4'te Anthony Nwakaeme'nin golüyle 2-0 kazandı. Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini alan Bordo-mavililer, maçın ilk yarısında Nwakaeme'nin ayağından bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. Geçen hafta Denizlispor maçında 3 puanı getiren golü atan Bakasetas, bu maçta da kilidi açan gole imza attı.

Bu sonuçla zirveye bir adım daha yaklaşan Trabzonspor 42 puana yükseldi. Abdullah Avcı'nın ekibi, 48 puanlı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Yeni Malatyspor ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Trabzonspor'da Djaniny kaleyi yokladı fakat şut auta çıktı.

12' Djaniny'nin getirdiği topta arka direkte Ekuban'dan önce Yeni Malatyaspor savunması araya girdi ve top kornere çıktı.

13' Trabzonspor'un kullandığı kornerde kafa vuruşunu yapan Vitor Hugo'nun topu kalenin az farkla üstünden dışarı gitti.

21' Yeni Malatyaspor etkili geldi. Chebake'nin ceza sahasına ortasında Tetteh'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

27' Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed'in sektirdiği topu, Nwakaeme ağlara gönderdi, fakat gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOL: 50' Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas, dönen topu harika kontrol ederek çok şık bir gole imza attı.

54' dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57' dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

68' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Tetteh'in yakın mesafeden sert vuruşunu Uğurcan kurtardı.

90+4' Anthony Nwakaeme sol kanattan getirdiği topu dar açıdan kalecinin sağından ağlara gönderdi ve maçın sonucunu belirledi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN 100. MAÇI

Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Abdullah Avcı: Ne yazık ki biz de zemine göre plan yapmamız gerekti. Bu sahaya karşı kadromuzu şekillendirdik. Malatyaspor üstüne almasın lütfen, tüm statlar için bunu söylüyorum. Büyük yatırımlar yapılıyor. Bu zeminlerle futbolumuz gelişmez ne yazık ki.

Abdullah Avcı: Her maç cebine koyman ve kazanman gereken bir maç. Bu oyun pas oyunu. Düzgün zeminde oynanan bir oyun. Devlet stat yapıyor. Bütün statlar kötü. Biz oyunculara para veriyoruz ama oyuncular kötü zeminde sakatlanma riski altında. Bunun artık bir standardı olsun.

Hamza Hamzaoğlu: Biz kendi oyunumuzu Trabzonspor'a kabul ettirmeye gayret edeceğiz. Abdullah hoca ile çıkış yakalayan bir Trabzon var. Onları da tebrik ediyorum. Bize lazım olan tek şey, gol.

Hamza Hamzaoğlu: Bugün Ahmet Keskinkılıç hocamızı kaybettik. Bunun üzüntüsü içerisindeyim. Galatasaray camiasına de baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almadı.