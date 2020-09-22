Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi! Resmen Leipzig'de

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelre başladığını borsaya bildirdi. Bu sabah sağlık kontrolünden geçen yıldız golcü 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldı. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacak.

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Bordo Mavili kulüp, Sörloth'un 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldığını açıkladı.

Futbolcunun maç sayısına göre 2 milyon euro bonus maddesi göze çarparken Sörloth'un başka bir takıma transfer halinde transfer karının yüzde 20'si Trabzonspor'un olacak. Öte yandan bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacak