TFF'den Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık men cezasına düzeltme..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Etik Kurulu'nun kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasını, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltti..

TFF'den Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık men cezasına düzeltme..
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Etik Kurulu'nun kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezasını, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltti.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı.

Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti.

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