Testi pozitif çıktı!

Testi pozitif çıktı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın‘ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkü, şu bilgileri verdi:

“Futbol takımımızın Süper Lig‘in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.”

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