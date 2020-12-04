Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bundesliga ekibi Schalke 04'te gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine düşüren Ozan Kabak için Gelsenkirchen ekibinden açıklama geldi. İşte Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider'in Ozan Kabak sözleri...

Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!
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İsmi son dönemde Liverpool ve Milan ile sıkça anılan Ozan Kabak için flaş bir transfer iddiası daha geldi.Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan'ın milli yıldızın transferi konusunda ısrarcı olduğunu ve Stuttgart günlerinden beri Ozan'ı takip ettiğini yazdı.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Haberde verilen bilgiye göre kırmızı-siyahlı kulüp, ocak ayında 'nin kapısını çalarak genç savunmacı için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Schalke'nin ise 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

BILD: SCHALKE SATMAK İSTEMİYOR
'ın transferi konusunda Alman basını da ilginç bir iddiada bulundu. Bild'de yer alan habere göre, Bundesliga'da son sırada yer alan 'nin taraftar tepkisinden çekindiği için Ozan'ı satmak konusunda gönülsüz olduğu öne sürüldü.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Fotomaç'ın derlediği habere göre milli futbolcunun ancak 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödendiği takdirde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

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