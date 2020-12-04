Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

İsmi son dönemde Liverpool ve Milan ile sıkça anılan Ozan Kabak için flaş bir transfer iddiası daha geldi.

İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan'ın milli yıldızın transferi konusunda ısrarcı olduğunu ve Stuttgart günlerinden beri Ozan'ı takip ettiğini yazdı.

Haberde verilen bilgiye göre kırmızı-siyahlı kulüp, ocak ayında Schalke'nin kapısını çalarak genç savunmacı için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Schalke'nin ise 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtiliyor.

BILD: SCHALKE SATMAK İSTEMİYOR

Ozan Kabak'ın transferi konusunda Alman basını da ilginç bir iddiada bulundu. Bild'de yer alan habere göre, Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke'nin taraftar tepkisinden çekindiği için Ozan'ı satmak konusunda gönülsüz olduğu öne sürüldü.

Fotomaç'ın derlediği habere göre milli futbolcunun ancak 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödendiği takdirde takımdan ayrılabileceği belirtildi.