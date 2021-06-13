Romelu Lukaku: Maçtan önce çok ağladım çünkü çok korkmuştum

EURO 2020’deki ilk maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Belçikalı Romelu Lukaku karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta kalbi duran Christian Eriksen ile ilgili konuşan Lukaku İnter’den takım arkadaşı olan yıldız golcü için çok endişelendiğini söyledi.

Eriksen’in geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter’e katılmasının ardından 1.5 yıldır birlikte oynayan Lukaku, ”Bugün oynamak benim için çok zordu çünkü aklım ve kalbim Eriksen’deydi. Korkmuştum. Maçtan önce çok ağladım, motive olmakta zorlandım çünkü çok korkmuştum. Zor anları ancak birlikte aşabilirsiniz. Onunla, ailemle geçirdiğim zamandan daha çok vakit geçiriyorum. Eriksen ile görüşeceğim, umarım tehlikeyi atlatmıştır, umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Dualarım onunla birlikte” ifadelerini kullandı.