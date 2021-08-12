PSG'den Galactico projesi... Messi ve Ronaldo takım arkadaşı olabilir

Paris Saint-Germain, Ronaldo'nun peşinde

Lionel Messi'yi kadrosuna katarak yeni bir seviyeye çıkartan Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Juventus ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo'nun peşinde.

İspanyollardan dev iddia geldi. AS'ın haberine göre PSG gelecek sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacak ve Messi-Ronaldo hayalini gerçeğe dönüştürecek.



Kylian Mbappe'yi kadroda tutmanın hesaplarını yapan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi bir yandan da gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.



Fransız ekibinde son senesini geçiren Kylian Mbappe sözleşmesini uzatmamakta kararlı. 22 yaşındaki yıldız Real Madrid'e gitmek için imkanlarını zorlasa da transferi henüz gerçekleşmedi.

PSG Başkanı Al-Khealifi, Mbappe'nin ayrılma isteğine, "Mbappe yarışmacı bir takım istemişti ve şimdi var. Gitmek için bir bahanesi yok." ifadelerini kullandı.



İspanyol basını ise Juventus'ta son senesine giren Cristiano Ronaldo'yu PSG'ye yazdı. Messi-Ronaldo-Neymar'ı birarada görmek isteyen Nasser Al-Khelaifi Portekizli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın 2 yıl daha futbol oynamak istediğini ve Paris'e sıcak baktığını belirtti.