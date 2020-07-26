Premier League’de dramatik son!

İngiltere Premier League’de heyecan aynı saatte başlayan 38. hafta maçları ile sona erdi. Nefes kesen maçlar ve yoğun bir drama barındıran mücadelelerin sonunda merakla beklenen “Şampiyonlar Ligi vizesini kim alacak” ve “kimler lige veda edecek” sorularının cevapları da ortaya çıkmış oldu.

Deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kalan Aston Villa elde ettiği bu beraberlikle ligde kalmayı başarırken, haftalar önce düşmesi kesinleşen Norwich City’nin yanına; deplasmanda Arsenal’a 3-2 mağlup olan Watford ile Everton’ı deplasmanda 3-2 yenmesine rağmen Villa’nın aldığı bir puanla üzülen Bournemouth eklendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi için verilen mücadelenin en kritik maçında ise Leicester City, ciddi bir yükseliş içindeki Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, 2-0 kazandı ve Leicester’ı altında tutmayı başardı ve ligi 3. sırada noktaladı. Çağlar ve arkadaşları ligi 5. sırada noktaladı. Chelsea ise UEFA Avrupa Ligi bileti arayan konuğu Wolverhampton’ı 2-0 mağlup ederek 4. sıranın sahibi oldu ve son Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.