Motodrag nefes kesti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 2021 sezonunun ikinci motodrag yarışını geçtiğimiz pazar günü Mevlevi’de gerçekleştirdi.

SEZONUN İKİNCİ RANDEVUSU

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 2021 sezonunun ikinci motodrag yarışını geçtiğimiz pazar günü Mevlevi’de gerçekleştirdi. Güven Sigorta, Şahinler Muhtarlığı, Glo, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılan yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yolda yapıldı.

BİNLERCE SEYİRCİ İZLEDİ

Sabah erken saatlerde yağmur yağışı nedeniyle serin ve rüzgârlı bir havada yapılan yarışta 59 yarışçı mücadele etti. 600cc ve 1000cc motosikletlerin standart ve modifiyeli olacak şekilde ayrıldığı 6 farklı sınıfta sıralamaların ardından eşleşmeler yapıldı ve finallere kalanlar belirlendi. Binlerce seyircinin yolun çevresini ve tepeleri doldurduğu yarışa güneyden de ilgi büyük oldu. Güneyden 14 yarışçının katıldığı yarışta Rum seyirciler de ilgi gösterdi. Yarışta Mustafa Özgökçen şanssız bir kaza geçirerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerin ardından taburcu olan Özgökçen’in durumunun iyi olduğu açıklandı.

BİRİNCİLER BELİRLENDİ

Büyük çekişmelere sahne olan finaller sonunda 600cc Standart sınıfında Abdullah Porsnuk, 600cc Modifiyeli sınıfında Ogün Özgökçen, 1000cc Standart sınıfında Uğur Yazıcı, 1000cc Modifiyeli 1 sınıfında Hasan Solakay biirnci oldu. 1000cc Modifiyeli 2 ve Modifiyeli 2 Pro sınıflarına Rumlar damga vururken, Giannos Papasavva M2’de birinci, Georgios Konstantinou M2 Pro’da birinci oldu. Yarış sonunda ödül töreni Şahinler Muhtarlığının güzel ev sahipliğinde yapıldı. Ödülleri Şahinler Muhtarı Halil Yangın, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.