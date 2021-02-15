Milan'da Hakan Çalhanoğlu korkusu! Manchester United...

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Milan'da pandemi döneminin ardından yıldızını parlatan isimlerin başında gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübünün sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermedi. Todofichajes'te yer alan habere göre, Milan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren sözleşme teklif etti. Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın bu teklifine henüz yanıt vermedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın yapmış olduğu teklife yanıt vermemesi Manchester United iddialarını güçlendirdi. Milan, yıldız futbolcunun United'a imza atmasından büyük endişe duyuyor.

Manchester United uzun süredir milli futbolcunun transferi için görüşme gerçekleştiriyor. Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın teklifini kabul etmezse yeni adresi Manchester United olacak.