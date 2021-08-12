Messi'nin gelişi ayrılık getirecek: Kylian Mbappe gitmek istiyor!

PSG, Lionel Messi'yi kadrosuna katmış ve herkes şimdiden Neymar-Mbappe-Messi hücum hattının neler yapabileceğine dair tahminlere başlamıştı. Ancak Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği konusunda iddialar var.

PSG'de Lionel Messi heyecanı yaşanırken bir yandan Kylian Mbappe paniği başladı. Fransız kulübünün başkanı Nasser El Khelaifi, Messi'nin basın toplantısında gelen Mbappa sorusu üzerine konuyu açıklığa kavuşturmuş ve "Kylian Mbappe ayrılma talebinde bulunmadı, bizimle kalacak" demişti.

Ancak L'Equipe'in haberine göre, Mbappe, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor. Mbappe'nin takımdan ayrılma kararını yönetime ilettiği de öğrenildi.

Geçen sezon 27 golle gol kralı olan Mbappe'nin 2021-22 sezonu sonunda sözleşmesi bitiyor. Mbappe'nin adı uzun zamandır Real Madrid ile anılıyor. Yıldız oyuncunun bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu da biliniyor.