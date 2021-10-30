Marius Sumudica’ya eski tercümanının iddiaları soruldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılırken, Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk yarı ve ikinci yarı arasında ciddi farklar olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sumudica, “Kornerden bir gol yedik. Sonrasında gardımız düştü. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız analiz toplantısında bunun çözümüne bakacağız” dedi.

Devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili olarak “Başka oyuncu düşünmüyorum” diyen Rumen çalıştırıcı, “İyi oyuncularımız var. Kendi takımım açısından bakıyorum olaya. Adana Demirspor ve Altay maçlarında biraz daha ofansif oynadık ama bugün neler olduğunu ben de anlamadım. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız. Hiçbir zaman medya önüne çıkıp kendi oyuncularımı eleştirmedim. Bu içimizdeki bir problem. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız” açıklamasında bulundu.

“BU KONULARLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Marius Sumudica, daha önce görev yaptığı takımlarda kendisinin tercümanlığını yapan Oğuzhan Erdoğmuş'un hakkındaki, ‘Gazetecilere rüşvet veriyordu. Türkiye hakkında ise kameralar önünde iyi konuşup, kameralar yokken hakaret ediyordu’ gibi iddialarıyla ilgili olarak da, “Bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Maçta oyun anlamında ciddi bir sıkıntıları olmadığını da sözlerine ekleyen Sumudica, “İlk yarıda takım iyiydi ama sonrasında kornerden yediğimiz gol sonrasında takımda moral düşüşü oldu. Burada 3. haftam. Sistemsel anlamda değişiklik yapmam gerekiyordu ama henüz bunu yapmak kolay değil. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz ama benim için kolay değil bazı değişiklikleri hemen yapmak” şeklinde konuştu.

Rumen çalıştırıcı, son olarak takımın ligi iyi yerde tamamlaması için çalıştıklarını söyledi.