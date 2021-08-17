Marcao açıklaması

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Terim, "İlk 15-20 dakikası biraz yadırganacak bir haldeydik. Sonra toparladık: Golle beraber daha da iyi oynamaya başladık. Penaltı kaçırdık. Sonra tekrar ikinciyi bulduk. Ama ikinci yarı biz de 10 kişi kaldık. Üç gün sonra bir maç oynayacağız. Daha fazla koştuk, daha fazla efor sarf ettik. Çok da gol kaçırdık. Bayağı gol kaçırdık. 3 puanla dönmek, ligin ilk maçında deplasmanda galibiyet alabilmek önemli bir şey" dedi.

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının sorulması üzerine Terim, geceye damga vuran olayla ilgili şunları söyledi:

"Çok alışılagelmiş bir hadise değil. Şöyle düşündüğümüzde hepimiz, futbol alemi için söylüyorum, soyunma odasında sahanın içerisinde her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz. Bazen yumruk yumruğa kavga dövüş olur. Ama sahada ilk kez böyle bir olayı görüyorum.

Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Futbolda bu tarz söylemler, eylemler çok ama 2 dakika sürmez. Bunlar antrenmanda soyunma odasında olur. Bunlar hemen çözülür. Bu hiç bir şekilde hoş olmadı. Çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz. Kimse merak etmesin" yanıtını verdi.

beIN Sports muhabirinin 'Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?' sorusuna ise Terim, "Bunu herhalde senin kulağına söylüyorlar" yanıtını verirken şöyle konuştu, "Maçtan yarım saat sonra yaptırım uygulanacak mı? diye soruyorsunuz. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız. Biz Galatasaraylılara ve kamuoyuna sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık yine yapacağız. Buradaki istekler bana gerçekçi gelmiyor. Kerem'in gençliğini koruyacağız. Marcao'ya gerekeni biz yapacağız. Başkan ve yönetim olarak ne yapacaksak biz yapacağız. Maçın önüne geçti ama biz maçın önüne geçirmeyeceğiz. Bir sakin olalım. Ortam biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz. Kimse merak etmesin. Marcao çıkacak önce Kerem'den ve arkadaşlarından özür dileyecek. Onu da öldürmeyelim.

Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo'yu açıkladık. Onu da yönettik, bunu da yönetiriz. Bizler soğukkanlı olması gereken insanlarız. Kimse merak etmesin. Bazılarını tatmin etmek için hareket etmeyiz. Sinirli hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. 19-20 yaşındakinin de 25-30 yaşındakinin de hakkını korumalıyız. Galatasaray'ı mutlu etmek için kararları alırız."