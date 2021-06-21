İsviçre yenilgisi sonrası Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 yenilen A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, turnuvaya erken veda ettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Güneş, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise, "Şu anda düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmak düşüncem. Maçtan önce gelirken bizi dünya kupası finaline götürüyordunuz, şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yapıldığı için Türkiye’de sıkıntı var. Bunun hesabı yapılır, bu hesap size değil, yönetime verilir. Taraftar içinde bunu kullanarak, sizin bir planlama yapmanızı doğru bulmam. Fikir olarak sorulur, yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu, medya da sorumlu, yönetim de oyuncu da sorumlu. Takımın başarı başarısızlığında sorumluluğu üstüme almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır? Yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz." yorumunu yaptı.