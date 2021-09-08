İngiltere Etihad Stadı'nı sallayan Kıbrıslı Türk'ü konuşuyor!

İngiltere’nin eski futbolcusu Jamie Carragher, Soccer Aid’in yardım maçında İngiltere’nin Türk asıllı TV fenomeni Kemal Çetinay’ı tekmeleyince Ada’nın gündemine oturdu. Manchester’daki Etihad Stadı’nda düzenlenen yardım maçına eski İngiliz futbolcu Jamie Carragher ve TV fenomeni Kemal Çetinay damga vurdu. Liverpool ve İngiltere’nin efsanevi savunmacısı Carragher’ın, bir pozisyon sırasında Çetinay’a tekme atması, Ada’da eleştiri konusu oldu.

Maç içerisinde birkaç pozisyonda Çetinay’ı tutmayı başaramayan ve Türk asıllı yıldızı sert müdahalelerle durdurmaya çalışan Carragher, ikinci yarıdaki bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. Topla birlikte ceza sahası içine giren Çetinay’ı formasından çekerek yere düşüren Carragher, topu kaptıktan sonra arkasında kalan Çetinay’a tekme attı. Çetinay’ın göğsüne gelen tekme, taraftarlar tarafından anında fark edildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Carragher saygısız bir oyun oynuyor ve kırmızı kart görmeliydi. Bir yardım maçında rezalet”, “Yardım maçını izlerken Carragher utanç vericiydi. Tamamen kendini kaybetti çünkü Tom Grennan ve Kem ona karşı iyi oynadılar” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yardım maçında 13 milyon Sterlin’i aşkın rekor hasılat toplandı.

Öte yandan İngiltere’de bir yarışma ile şöhreti bulan Kemal Çetinay ya da herkesin bildiği adıyla Kem Çetinay, Dünya Karması formasıyla İngiliz yıldızlara karşı forma giydiği maçta iki gol birden atarak maçın adamı seçildi.

Kıbrıs’tan Londra’ya giden Türk kökenli bir ailenin oğlu olan Kemal Çetinay, TV sayesinde şöhrete kavuşmadan önce kuaförlük yapıyordu.

Çetinay bundan dört yıl önce İngiltere’de finalini 2.43 milyon kişinin izlediği ‘Love Island’ (Aşk Adası) reality programının birincisi seçilmişti.



Eğlence ve televizyon dünyasının ünlüleriyle, futbol efsanelerinin karşı karşıya geldiği Soccer Aid yardım karşılaşması, Manchester City’nin Etihad Stadı’nda oynandı ve ITV televizyonundan canlı yayımlandı. 70 bin kişilik bir futbolsever topluluğunun izlediği maçta, yardım için 13 milyon sterlinden fazla para toplandı.GELİR UNICEF’E GİDİYOR

Kemal Çetinay’ın Dünya Karması’ndaki takım arkadaşları arasında, üç kez olimpiyat madalyası alan koşucu Usain Bolt ve eski futbol yıldızları Roberto Carlos ve Patrice Evra gibi isimler vardı. İngiltere takımında ise, Wayne Rooney, Jamie Redknapp ve Paul Scholes gibi isimler yer aldı. Ancak İngiliz takımı, Dünya Karması’nın oyunun hakimiyetini ele almasına engel olamadı.Kemal Çetinay ilk golünü ceza sahası dışından atarken, ikinci golü penaltı noktasında kontrol etttiği topu sol köşeye göndererek kaydetti.

Dünya Karması’na kupasını UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham verdi.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Soccer Aid karşılaşmalarından elde edilen gelir UNICEF’e gidiyor.