AHMET ÇAKAR'DAN SON DAKİKADAKİ PENALTI YORUMU! "AÇIK BİR ŞEKİLDE..."

"Önce şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın birkaç oyuncusu hariç hepsi inanılmaz kötüydü. Özellikle defansta oynayan dörtlü, hele hele Welinton ve Vida Beşiktaş'taki en kötü maçlarını oynadılar. Başta garip şeyler oldu. Welinton topu rakibe veriyor, rakip gol pozisyonu yakalıyor, kaçıyor, 'pardon' diyor... 10 dakika sonra bu kez Vida rakibe bırakıyor topu, Hataylı oyuncu kaleci ile karşı karşıya kalıyor, bu sefer de Vida arkadaşlarına 'pardon' diyor..."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"Dün gece ise Kamara son dakikada topa vururken inanılmaz kontrolsüz bir faul ile yerde kaldı. Hakemler tınlamadı bile. Oysa ki açık penaltıydı. Ali Palabıyık bu cinlikle giderse spor kamuoyunda bir kuruşluk itibarı kalmayacak."