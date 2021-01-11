Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... "Çok açık penaltıydı!"

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... "Çok açık penaltıydı!"
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AHMET ÇAKAR'DAN SON DAKİKADAKİ PENALTI YORUMU! "AÇIK BİR ŞEKİLDE..."

"Önce şunu söyleyeyim, 'ın birkaç oyuncusu hariç hepsi inanılmaz kötüydü. Özellikle defansta oynayan dörtlü, hele hele Welinton ve Vida Beşiktaş'taki en kötü maçlarını oynadılar. Başta garip şeyler oldu. Welinton topu rakibe veriyor, rakip gol pozisyonu yakalıyor, kaçıyor, 'pardon' diyor... 10 dakika sonra bu kez Vida rakibe bırakıyor topu, Hataylı oyuncu kaleci ile karşı karşıya kalıyor, bu sefer de Vida arkadaşlarına 'pardon' diyor..."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!
"Dün gece ise Kamara son dakikada topa vururken inanılmaz kontrolsüz bir faul ile yerde kaldı. Hakemler tınlamadı bile. Oysa ki açık penaltıydı. Ali Palabıyık bu cinlikle giderse spor kamuoyunda bir kuruşluk itibarı kalmayacak."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

AHMET ÇAKAR'DAN SON DAKİKADAKİ PENALTI YORUMU! "AÇIK BİR ŞEKİLDE..."

"Önce şunu söyleyeyim, 'ın birkaç oyuncusu hariç hepsi inanılmaz kötüydü. Özellikle defansta oynayan dörtlü, hele hele Welinton ve Vida Beşiktaş'taki en kötü maçlarını oynadılar. Başta garip şeyler oldu. Welinton topu rakibe veriyor, rakip gol pozisyonu yakalıyor, kaçıyor, 'pardon' diyor... 10 dakika sonra bu kez Vida rakibe bırakıyor topu, Hataylı oyuncu kaleci ile karşı karşıya kalıyor, bu sefer de Vida arkadaşlarına 'pardon' diyor..."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"Beşiktaşlı oyuncular defansif olarak çok kötüydü. İlk yarıda Aboubakar ile mükemmel bir gol bulmuş olsalar da hemen ardından iki tane gol yediler. Welinton hatalı, Vida hatalı, N'Sakala hatalı, kaleci Ersin hatalı... Allah'tan devrenin sonlarına doğru Larin çıktı da kafayla beraberliği yakaladı."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"İkinci yarı  baskılı görünse de aslında fazla etkili olamadı. Hatay, tüm oyun planını kontratağa ve Beşiktaş defansının arkasına atacağı toplara bağlamış. Bunda da ilk yarı çok başarılı oldular, hatta ikinci yarı baskı altında kaldıklarında bu tür ataklarla pozisyon dahi buldular."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"Aslında  için dünkü oyuna ve takım savunması zafiyetine bakarsak 1 puan kötü değil. Ama hep söylüyorum, Türk hakemlerine asla güvenmiyorum. Geçen hafta son dakikada Kayseri'de N'Sakala topa vurduktan sonra rakibin darbesiyle penaltı kazandı."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"Dün gece ise Kamara son dakikada topa vururken inanılmaz kontrolsüz bir faul ile yerde kaldı. Hakemler tınlamadı bile. Oysa ki açık penaltıydı.  bu cinlikle giderse spor kamuoyunda bir kuruşluk itibarı kalmayacak."

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