Galatasaray’da büyük şok! Muslera sakatlandı…

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da, Fernando Muslera şoku yaşandı.

Mücadelenin 16. dakikasında Rizespor'un atağında Skoda'nın mutlak bir golünü kurtaran Uruguaylı kaleci, daha sonra acı içinde yerde kaldı.

Sakatlanma pahasına golü önleyen Muslera, rakibiyle çarpıştığı pozisyonun ardından yaklaşık 10 dakika yerden kalkamadı.

Tecrübeli kalecinin yerine genç kaleci Okan Kocuk dahil olurken Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sakatlık sonrasında hem Galatasaraylı, hem de Rizesporlu oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Takım kaptanı Selçuk İnan hakemden izin alarak saha içine girip Muslera'nın son durumu hakkında bilgi alırken teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ın üzüntüsü kameralara yansıdı.

Yapılan kontrollerin ardından Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba da 19 Mayıs 2019'da yine Rizespor deplasmanında tibia ve fibula kemiği kırıldığı için aylarca sahalardan uzak kalmıştı.