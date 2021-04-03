Galatasaray ağır yaralı… Üç gol, bir direk, bir kırmızı kart…

Süper Lig’in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 3-0 yenerek, üç maç aranın ardından ligde galibiyet almayı başardı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve lider Beşiktaş’tan iki maç fazla oynamasına rağmen üç puan gerisinde kalan Galatasaray ise, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı. Galibiyet hasretine son veren Hatayspor ise Popov’un kırmızı kart gördüğü maçı 10 kişi tamamlamasına rağmen ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti.

Rakibinin 10 kişi kaldığı maçın son bölümünde bile baskı kurmakta zorlanan Galatasaray, topa sahip olmasına rağmen hem adam eksiltemediği hem de topun hızını arttıramadığı için Hatayspor’u zorlayamadı. Galatasaray’a açık alan bırakmayan, böylece Onyekuru’yu etkisiz duruma getiren Hatayspor, başarılı taktik anlayışı sonrası üç puanı alan ekip oldu. Oyunu yönlendirecek oyuncu sıkıntısı da çeken Galatasaray, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

HataysporTopla Oynama %36 Maç İstatistikleri 6 İsabetli Şut 4

2 İsabetsiz Şut 7

19 Faul 10

5 Korner 7

1 Ofsayt 2

5 Sarı Kart 2

1 Kırmızı Kart 0

4 Kurtarış 3 Galatasaray Topla Oynama %64

Kabus gibi başladı

Eksikler nedeniyle savunmanın ortasında Donk-Gedson ikilisi ile maça başlayan Galatasaray, maça çok kötü başladı. Hatayspor hücumlarında savunmanın ortasındaki uyumsuzluk dışında sağ bekte Şener ve sol bekte Saracchi’nin de kötü performansları, Hatayspor’un ilk yarıda peş peşe bulduğu gollerle iki farklı üstünlüğü yakalamasını sağladı. İlk yarıda Hatayspor kalesine gitmekte zorlandığı da gözlenen Galatasaray, isabetli tek bir şut çekemediği ilk 45 dakika sonrası soyunma odasına iki farkla yenik girdi.

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası biraz daha toparlanmış bir görüntü sergileyen Galatasaray, bir şutunun direkten döndüğü maçta gol bulmayı başaramadı. Savunmada hatalar yapan, hücumda etkili bir görüntü sergileyemeyen, rakibin üzerinde baskı kuramayan ve pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, ligde üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Boupendza’nın eksikliğini hissetmediler

Hatayspor ise rakibini kendi yarı alanında karşıladığı maçta yakaladığı hızlı ataklarla etkili oldu. Güçlü rakibini üç golle mağlup ederek moral bulan Hatayspor, ligde üç maç aranın ardından galibiyetle almayı başardı. Başarılı oyun planıyla, gol krallığı yarışında zirveye yer alan Boupendza’nın eksikliği hissetmeyen ev sahibi ekip, başarılı futbolunu üç puanla süsledi.