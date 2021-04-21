Galatasaray 90+6’da nefes aldı, Trabzonspor yıkıldı

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Spor Toto Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, maç boyunca etkisiz kaldığı mücadelenin 90+6. dakikasında attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı kurtardı. Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Bordo mavililer ise, bu beraberlikle bir rekora imza attı.

Galatasaray 90+6’da nefes aldı, Trabzonspor yıkıldı
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Süper Lig 36. haftasında Galatasaray’a konuk olan Trabzonspor, 90+6’da yediği golle yıkıldı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yolunda yara alsa da, son anda gelen golle umutlarını taze tuttu.

Mücadele boyunca daha etkili olan taraf bordo mavili ekipti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 76. dakikasında sahneye çıkan Edgar Ie, müthiş bir füzeyle Trabzonspor’u öne geçirdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında mucize yaşandı. Halil Dervişoğlu’nun ceza yayı üzerinde kazandırdığı serbest vuruşu paslaşarak kullanan sarı kırmızılılar, kale önündeki karambolde Emre Akbaba ile golü buldu ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

GalatasarayTopla Oynama

%53

 Maç İstatistikleri
  • 4 İsabetli Şut 5
  • 11 İsabetsiz Şut 4
  • 15 Faul 11
  • 7 Korner 5
  • 1 Ofsayt 2
  • 1 Sarı Kart 3
  • 0 Kırmızı Kart 0
  • 4 Kurtarış 2
Trabzonspor

Topla Oynama

%47

Ligde oynadığı son 5 maçta tek galbiiyet alabilen Galatasaray, bu beraberlikle 66 puana ulaştı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Üçüncü sıradaki sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3’e, lider Beşiktaş ile 6’ya yükselmiş oldu.

Son 7 maçında 6 beraberlik alan Trabzonspor ise, puanını 60’a yükseltti. Bordo mavililer, Galatasaray beraberliği ile dış sahada yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı ve yeni bir rekora imza attı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını sahasında Fatih Karagümrük’le, Galatasaray ise, deplasmanda Antalyaspor’la oynayacak.

2020/2021 Sezonu - Spor Toto Süper Lig - 36. Hafta

Galatasaray

1

MS

1

Trabzonspor
  • İY:0-0
Emre Akbaba 90'
76' Edgar Ie

ÖNCE MUSLERA, SONRA DİREK

Maçın ilk bölümünde etkili olan Trabzonspor, 25. dakikada Anastasios Bakasetas ile gole çok yaklaştı. Djaniny’nin kafa pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bakasetas, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı, ancak kaleci Muslera köşeden yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi. Lewis Baker’ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban ön direkte kafayla arka tarafa çevirdi, altı pas üzerindeki Nwakaeme’nin kafa vuruşu ise direkten oyun alanına döndü.

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