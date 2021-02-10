Galarasaray'a şok! PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası

Arda Turan'a Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verildi. Arda Turan, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek..

Galarasaray'a şok! PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.".

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