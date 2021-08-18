Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a transfer izni! Watford yolunda…

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan, İngiltere’nin Watford kulübüyle görüşmek için izin aldı. Sarı lacivertlilerin Helsinki maçı öncesi son antrenmanına katılmayan Ozan Tufan, karşılaşma kadrosuna da dahil edilmedi.

Premier Lig’de mücadele eden Watford’un, Ozan Tufan’ı 500 bin Euro bedelle 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ve 7,5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü ve Watford arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç çıkarken, 26 yaşındaki Ozan Tufan’ın da İngiliz ekibiyle anlaşması halinde transferin resmiyete dökülecek.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, İngiltere Premier Lig’de oynama hayali kurduğunu söyleyen Ozan Tufan, transferin gerçekleşmesiyle hayaline kavuşacak. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan milli orta saha 6 gol atıp 10 asist yaptı. Başarılı futbolcu A Milli Takım formasıyla EURO 2020’de de sahne aldı.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular ardından 5’e 2 top kapma idmanı yaptı. Çalışmanın basına kapalı olan kısmında ise Helsinki maçının taktiği üzerine çalışıldı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun’un yanı sıra özel izinli olan Ozan Tufan katılmadı.