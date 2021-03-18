Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi! Kulüp başkanı resmen açıkladı...

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne karşı aldığı 2-1'lik yenilgi sonrası tüm dikkatler Beşiktaş maçına çevrildi.
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Kritik viraj
Ligin 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak sarı lacivertli İstanbul devinde 46 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut'un geleceği merak konusu oldu.
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Transfer çalışması
Bir yandan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan sezon sonu için transfer çalışmalarına başladı. Bu konuda Sportif Direktör Emre Belözoğlu yoğun mesaiyi harcıyor.
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Öncelik forvet
Sarı-lacivertli takımda transfer önceliği forvet bölgesinde. Sezon başında alınan Cisse, Samatta, Kemal Ademi ve Thiam beklenen performansı sergileyemedi.
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Marega için açıklama
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için başkan Nuno Pinto'dan ve oyuncunun menajerinden açıklama geldi.
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Sözleşme uzatmak için davet edildi
Pinto, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve menajerini Portekiz'e davet ettiklerini ifade etti.
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Başkan resmen açıkladı
Porto Başkanı, "Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik, menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
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Menajeri konuştu: Önceliğimiz Porto ama...
Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi.