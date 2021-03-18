Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi! Kulüp başkanı resmen açıkladı...

Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi! Kulüp başkanı resmen açıkladı...
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne karşı aldığı 2-1'lik yenilgi sonrası tüm dikkatler Beşiktaş maçına çevrildi.

2Kritik viraj

Kritik viraj 

Ligin 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak sarı lacivertli İstanbul devinde 46 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut'un geleceği merak konusu oldu.​​​​​​​

3Transfer çalışması

Transfer çalışması 

Bir yandan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan sezon sonu için transfer çalışmalarına başladı. Bu konuda Sportif Direktör Emre Belözoğlu yoğun mesaiyi harcıyor.

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4Öncelik forvet

Öncelik forvet 

Sarı-lacivertli takımda transfer önceliği forvet bölgesinde. Sezon başında alınan Cisse, Samatta, Kemal Ademi ve Thiam beklenen performansı sergileyemedi.​​​​​​​

5Marega için açıklama

Marega için açıklama 

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için başkan Nuno Pinto'dan ve oyuncunun menajerinden açıklama geldi.​​​​​​​

6Sözleşme uzatmak için davet edildi

Sözleşme uzatmak için davet edildi 

Pinto, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve menajerini Portekiz'e davet ettiklerini ifade etti.​​​​​​​

7Başkan resmen açıkladı

Başkan resmen açıkladı 

Porto Başkanı, "Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik, menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

8Menajeri konuştu: Önceliğimiz Porto ama...

Menajeri konuştu: Önceliğimiz Porto ama... 

Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi.

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