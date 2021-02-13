Fenerbahçe yeniden lider!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Geçen hafta derbide sahasında Galatasaray'a kaybeden Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19'da Mame Thiam ve 53'te Enner Valencia kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67'de Fabio Borini'den geldi. Maç 2-1 iken Karagümrük'ün Bertolacci'den bulduğu bir gol ise VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla puanını 51 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13' Kemal Ademi'nin ceza sahasına girmeden vurduğu şutu kaleci Altay kornere çeldi.

GOL! 19' Mesut Özil'in ortasında Karagümrük savunmasından seken topu Thiam ağlara gönderdi. Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 öne geçti.

39' Mesut'un şutu savunmadan sekip Thiam'ın önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleci Aykut yakın mesafeden gole izin vermedi.

GOL! 53' Ozan'ın ara pasında Valencia klas bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı.

55' Osayi-Samuel'in süratle getirip altı pasa çevirdiği topta, Fenerbahçeli futbolcular topa dokunamadı.

57' Ndao'nun karşı karşıya vuruşunda Altay ayağıyla harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

58' Biglia'nın ceza sahasına ortasında ters bir vuruş sonrası kaleci Altay yine harika çıkardı ve topu kornere çeldi.