Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Canlı yayında anlaşmayı açıkladı...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kötü gidişat sonrasında Erol Bulut'un geleceği sorgulanırken, dev derbi sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili bomba bir iddia geldi.

Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Canlı yayında anlaşmayı açıkladı...
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Fenerbahçe'de Erol Bulut krizi devam ediyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne yenilen dün akşam da ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Erol Bulut ile ilgili karar verildi.

230 MAÇTA 29. FARKLI 11

30 MAÇTA 29. FARKLI 11 

Fenerbahçe, bu sezon sadece Karagümrük ve Göztepe maçlarına aynı kadroyla çıktı. Erol Bulut, dün 29. farklı 11’ini sahaya sürdü. Derbideki yenilik, İrfan Can Kahveci’nin ilk kez 11’de oynaması oldu.

3EROL BULUT DÖNEMİ BİTİYOR

EROL BULUT DÖNEMİ BİTİYOR 

Beşiktaş ’ı yenmeyi başaramayan Sarı-Lacivertliler’de Erol Bulut dönemi sona eriyor. Sarı lacivertli yönetimin yeni teknik direktör ile ilgili hızlı bir şekilde aksiyon almak için hareketi geçti.​​​​​​​

4ANLAŞTI İDDİASI

ANLAŞTI İDDİASI 

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, sarı lacivertlilerin teknik direktörüyle ilgili bomba bir açıklamaya imza attı. Engin, 'Alman basınından haber geldi. Löw Fenerbahçe ile anlaştı' açıklaması yapt

5LÖW İÇİN KARTAL FORMÜLÜ

LÖW İÇİN KARTAL FORMÜLÜ 

Sarı-Lacivertliler’in en büyük hayali, Alman teknik Joachim Löw. Alman teknik adam, EURO 2020 sonrası 2006’dan beri çalıştırdığı Almanya Milli Takımı’ndan ayrılacak. Almanya Futbol Federasyonu’nun, sezon sonuna kadar Löw’e Fenerbahçe’yi de çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor.​​​​​​​

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Yönetim, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de Alman teknik adamın yardımcılığını yapan İsmail Kartal’ı geçici olarak göreve getirebilir. Kartal, daha sonra yine Löw’ün yardımcısı olarak kalabilir.​​​​​​​

7DİĞER BİR ADAY DA FAVRE

DİĞER BİR ADAY DA FAVRE 

Listedeki isimlerden biri Lucien Favre. İsviçreli teknik adam, son olarak Borussia Dortmund’ta görev yapmıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcı 13 Aralık’ta görevden ayrıldı. Yönetim, Favre’ye iyi bir proje sunarak kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

​​​​​​​​​​​​​​TEKLİFLER VAR

TEKLİFLER VAR 

Ancak İsviçreli teknik adamın başta Almanya olmak üzere İngiltere ve Fransa’dan da birçok talibi bulunuyor. 63 yaşındaki hocayı ikna etmek kolay olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 20:14
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