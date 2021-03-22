Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Canlı yayında anlaşmayı açıkladı...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kötü gidişat sonrasında Erol Bulut'un geleceği sorgulanırken, dev derbi sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili bomba bir iddia geldi.