Fenerbahçe'de Mesut Özil kriz yaratmaya devam ediyor! Küfürler etti, su şişelerini tekmeledi...

Fenerbahçe dün akşam Antwerp ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Vitor Pereira maçın 66. dakikasında 4 oyuncu değişikliği birden yaptı ve maçı kazanmak adına yeni oyuncular sahaya sürdü. Çıkan isimlerden biri de Mesut Özil'di.

Mesut'u yakın çekime alan kameralar, oyuncunun çıkış anını saniye saniye çekti. Mesut'un ağzından Türkçe birçok küfür çıktı. Dudaklarından net olarak okunabilen küfürler televizyon başındaki taraftarların tepkisini çekti ve bu tepki anında sosyal medyaya yansıdı. Mesut, eleştirildi.

Kenara gergin şekilde gelen Mesut'un siniri burada da geçmedi. Kulübedeki su şişelerini tekmeleyen ve söylenmeye devam eden yıldız oyuncu, belki de ilk kez taraftarın tepkisini aldı.

Tribünler o dakikaya kadar varlık gösteremeyen Mesut'un oyundan alınmasına bu kadar sinirlenmesini anlayamadı ve su şişelerini tekmelemesini ıslıkladı.

Vitor Pereira, oyundan çıkan Mesut'un hareketlerine herhangi bir tepki vermedi. Arkasını dahi dönmeyen Portekizli hoca, maç sonunda ise Mesut'la ilgili soruları cevapladı. Pereira, şunları söyledi:

Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu.Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım aynı anda, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız oyuna taze kan sokmaktı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile daha önce de 'forma fırlatma' krizi yaşayan Pereira, şimdiye dek oyuncusunu kadrodan kesmedi.

Bir önceki döneminde Robin van Persie ile de sorun yaşayan hoca, Hollandalı yıldızın gözünün yaşına bakmamıştı.

Özil-Pereira krizinin şimdiye dek büyümemesinin sebebi ise Ali Koç'un araya girmesi olarak görülüyor.