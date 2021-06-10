Fenerbahçe'de beklenen imza atıldı

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Fenerbahçe Kulübü, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili KAP'a açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de beklenen imza atıldı
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Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği ile borçların yapılandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 10 Haziran 2021 itibariyle tamamlanmıştır.”

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