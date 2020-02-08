Fenerbahçe Alanyaspor maçında çok tartışılan penaltı pozisyonu

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı…

Maçın 21. dakikasında Alanyaspor’un kullandığı tacın ardından top ceza sahasına geldi. Jailson ise o sırada Papiss Cisse’yi savunurken, topa elle bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonun ardından Alanyasporlu futbolcular, hakem Ümit Öztürk’e penaltı itirazında bulundu ama orta hakem korneri gösterdi. Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat’ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.