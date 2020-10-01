Fatih Terim: Ülke puanına tesir ediyorsa bir kat daha artıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, yarın (Perşembe) TSİ 21.45'ta Ibrox Stadyumu’nda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, online olarak düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Rakip takım hakkında konuşan Terim, “Rangers takımı sadece bir yerde değil takım olarak iyi bir takım. Her haliyle önemli bir takım. Rangers'ı Avrupa Ligi rakibi değil Şampiyonlar Ligi rakibi gibi görüyorum” dedi.

“PSİKOLOJİK OLARAK EVDE OYNAMANIN AVANTAJI VAR”

Maçın seyircisiz oynayacak olmasıyla ilgili deneyimli teknik adam, “Seyircisiz olan hiçbir maçın tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekil. Bugün baktığımız zaman hem Galatasaray hem Rangers'ın seyircisi çok ateşli ve takımına tutkulu. Eğer normalde böyle bir düşmüş olsaydı karşılıklı birer oynayacaktık. İnanıyorum ki çok daha adil, çok daha çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarı oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar günü maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Bunları düşünecek olursa seyircinin bir avantajı yok ama içeride oynamanın bir avantajı var” diye konuştu.

Böyle maçların favorisinin olmadığını vurgulayan Fatih Terim, “Tek maçlar her şeye açıktır. İki taraf da turu atlamaya çalışacak. Ben maç önce o favori, bu favori mantıklı bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE PUANINA TESİR EDİYORSA ÖNEMİ BİR KAT DAHA ARTIYOR”

Herkes için önemli maç olduğunu söyleyen Terim, “Bizim için her maç önemli. Ülke puanına tesir ediyorsa bir kat daha artıyor. Biz daha 5. maçı oynadık. Onlar ağustosta başladı. Öyle bir avantajları var. Oturmuş bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız. Seyirci olmasa da sahanın psikolojik avantajı olacak. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum. Bir ikinci maç yok. Yarın burada bir taktik anlayışı içerisinde tam bir konsantre düşünceyle hareket edeceğiz. Pazar günü oynanan son maçımızdaki bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü yorgunluğa bağladım. Oradaki eksikliklerini burada gidereceklerdir diye umuyorum. Lig maçlarının telafisi vardır ama bu maçın telafisi yok. Galatasaray bu tip maçlar alışkındır. Ben de alışkınım. İyi bir mücadele, sakin bir oyun ama her şeyini veren bir takım sahada istiyorum. İyi bir takım oynayacağız. Ciddi bir rakibimiz var. Oyuncularımdan bunu bekliyorum. Buradan çıkarsak ondan sonraki grup aşamaların daha çıkabileceğimize diye düşünüyorum. Bu maç aşağı yukarı bundan sonraki grupların kalitesindeki takımların maçı” değerlendirmesinde bulundu.