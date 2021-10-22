Enner Valencia penaltı için taraftarlardan özür diledi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında Enner Valencia'nın penaltı vuruşları gündem oldu. Ekvardorlu yıldız iki kez topun başına geçerken kaçırdığı penaltı için de taraftardan özür diledi.

Fenerbahçe ile Royal Antwerp'in karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Enner Valencia penaltıdan faydalanamadı. Skor 1-1 iken sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına Enner Valencia geçti.

Ekvadorlu yıldızın panenka vuruşunda top direkten döndü.

9 DAKİKA SONRA BİR PENALTI DAHA

Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısında bir penaltı daha kazanırken topun başına yine Valencia geçti.

31 yaşındaki futbolcu, bu kez ağları havalandırmayı başardı ve takımını öne geçirdi.

Enner Valencia golün ardından tribünlerden de ilk penaltı için özür diledi.

3 PENALTININ 2'Sİ KAÇTI

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı 3 penaltıdan birini gole çevirmiş oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk haftasında Eintracht Frankfurt karşısında Pelkas ile penaltıdan yararlanamamıştı.