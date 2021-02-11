Emre Belözoğlu'ndan Abdurrahim Albayrak'a cevap! "Sana ne benim futbolcumdan!"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yanıt veren Belözoğlu, Erol Bulut ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu: "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Abdurrahim Albayrak'a cevap! "Sana ne benim futbolcumdan!"
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gündemle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan açıklamalara yanıt geldi.

"İrfan Can G.Saray'a gelmeyi çok istedi"

Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak konuşan Albayrak "Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Galatasaray’a gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik" dedi.

Gece 02.00de boynuma sarılıp ağlayan Vedat...

"Gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayan Vedat..."

Galatasaray'ın ilgilendiği daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Muriqi ile ilgili Albayrak "Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan’ın, hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın..." ifadelerini kullanmıştı.

ALBAYRAK’A CEVAP: SANA NE BENİM FUTBOLCUMDAN 

Fenerbahçe Sportif Direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yönetilicilik değil.Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil genel anlamda Türkiye’deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı.Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz bu çok net. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın."

ALBAYRAK’A CEVAP: SANA NE BENİM FUTBOLCUMDAN

BÖYLE FUTBOL YÖNETİCİLİĞİ OLMAZ 

Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Biz susuyoruz konuşmuyoruz ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde, biz Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz. Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz. Bizim için önemli olan, değerli olan bu takımın sezon sonunda şampiyon olmasıdır; camiamızın da özlemi arzusu budur. Biz bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Fenerbahçe’nin vizyonu doğrultusunda orta uzun vadeli planlarla hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik.

BÖYLE FUTBOL YÖNETİCİLİĞİ OLMAZ

İRFAN CAN CEVABI 

Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil. Biz imza atmışız, bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini? Başakşehir’e İrfan Can Kahveci’nin gelmesi sürecinde de biz vardık. Başkanımız Ali Koç bu gibi süreçlerde her zaman üslubumuzu korumamızı istiyor. Ancak hiç kimse başka bir takımın oyuncusu hakkında bu kadar rahat konuşamaz.

İRFAN CAN CEVABI

"HOCAMIZ EROL BULUT’A İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ" 

Oyundan bağımsız Fenerbahçe bugün puansal olarak ligin tepesinde, zirveyi paylaşıyor. En çok konuşulan en çok eleştirilen ise Fenerbahçe. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın da oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da oynanan doğru oyunlardan, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız.

"HOCAMIZ DA OYUNDAN RAHATSIZ" 

Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir, biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Hocamız da oyundan rahatsız. Ama Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin, bizim her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Biz gerektiğinde kendi içimizde gereken değerlendirmeleri yapıyoruz, ancak kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde sabırlıca hareket etmeliyiz. Fenerbahçe önde oynar önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz.​​​​​​​

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