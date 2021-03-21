Derbide ilk gol geldi

DK' 2 Serdar Aziz ile Adem Ljajic arasında yaşanan pozisyondan sonra Beşiktaşlı futbolcular faul bekledi.

DK' 5 Maçtaki ilk şut Pelkas'tan geldi. Pelkas'tan etkili bir şut glemedi.

DK 13' Karşılaşmada ilk isabetli şut Aboubakar'dan geldi. Aboubakar'ın vuruşu Altay'da kaldı.

DK' 14 Fenerbahçe'de Osayi Samuel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersin gole izin vermedi.

DK' 16 Larin ile Osayi arasında yaşanan ikili mücadele sonrası verilen Beşiktaş aleyhine verilen faul kararı sonrası Sergen Yalçın hakeme çok sert itirazlarda bulundu.

DK' 25 Beşiktaş, Aboubakar ile gole yaklaştı. Açıyı vurup şutunu çekti. Altay son anda topu kornere çeldi.

DK' 27 Beşiktaş yine gole yaklaştı. Atiba'nın kale önünde çektiği şutu Altay iyi bir refleksle kurtarmayı başardı.

DK' 31 Maçta sarı kart gören ilk isim Samatta oldu.

DK' 35 Cyle Larin Beşiktaş'ta sarı kart gördü.

DK' 37 Fenerbahçe Nazım Sangare ile gole yaklaştı. Uygun durumdaki Nazım, farklı şekilde topu dışarıya gönderdi.

DK' 44 Beşiktaş'ta Ghezzal uzaklardan şansını denedi, top direğin yanından dışarı çıktı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı 0-0 sona erdi.

İlk yarıda Beşiktaş 5, Fenerbahçe 4 şut attı. Beşiktaş'ın 2, Fenerbahçe'nin 1 şutu isabet buldu.

DK 48' Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı! Ghezzal'in asistine Vida golü buldu.

DK 52' Aboubakar ile etkili geldi Beşiktaş! Son anda Altay golü kurtardı.

DK 58' Fenerbahçe'de Samatta yerine Thiam, İrfan Can yerine Sosa oyuna girdi.

DK 59' Serdar Aziz oyundan çıkarken Tısserand oyuna dahil oldu.

Nazım Sangare de derbide ilk 11'de yer aldı. İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez maça ilk on birde sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE: ALTAY BAYINDIR, NAZIM SANGARE, SERDAR AZİZ, SZALAİ, CANER ERKİN, LUİZ GUSTAVO, İRFAN CAN KAHVECİ, PELKAS, OSAYİ, VALENCİA, SAMATTA

Yedekler: Harun, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi, Tısserand, Thıam, Novak, Gökhan Gönül

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, ADEM, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, N'Koudu, Hasıc, Cenk Tosun