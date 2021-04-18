Denizlispor’da Hakan Kutlu dönemi sona erdi… Dördüncü isim de gitti

Süper Lig’de son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı. Hakan Kutlu’nun Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile telefonda konuştuktan sonra görevi bıraktığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek eşyalarını toplayan Hakan Kutlu takımla vedalaşmadan ayrıldı. Hakan Kutlu ile birlikte yardımcı teknik direktörler de görevi bıraktı.

Hayati önem taşıyan BB Erzurumspor maçında 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak ligde kalma umutlarını zora sokan Denizlispor’da dördüncü teknik adam ile yollar ayrılmış oldu. Hakan Kutlu’dan önce Denizlispor’da Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak teknik direktör olarak görev yapmıştı. Hakan Kutlu, 29 Ocak 2021 tarihinde Denizlispor ile sözleşme imzalamış, 79 gün görevde kaldığı sürede 13 maçta takımın başında yer almıştı. Hakan Kutlu, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı.

Süper Lig’de 6 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor, 26 puanla son sırada yer alıyor.

FOTOĞRAF KRİZ ÇIKARMIŞTI

Diğer yandan Hakan Kutlu'nun kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı fotoğraf krize neden olmuştu. Tesislerdeki odasında Denizlispor logosu önünde Ankaragücü atkısı ile poz veren kutlu taraftarın tepkisini çekmişti. Bu fotoğraf Denizlispor yönetimi tarafından da hoş karşılanmamıştı.

Denizlispor, Çarşamba günü deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hakan Kutlu, BB Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa edebileceğini belirtmişti. Hakan Kutlu açıklamasında şunları söylemişti:

“Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır. Hiçbir şekilde ne oyuncularımızla ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı.”