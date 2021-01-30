Cenk Tosun transferi tamam! İşte geliş tarihi....

Süper Lig ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, transferde harekete geçti. Siyah-beyazlı taraftarların 'Tosun paşa' lakabıyla çağırdıkları eski golcüsü Cenk Tosun'u renklerine katmak için İngiliz kulübü Everton ile anlaşmaya vardı. İşte milli futbolcunun İstanbul'a geleceği tarih....