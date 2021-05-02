Beşiktaş’tan Hatayspor’a tarihi fark

Süper Lig’in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar rahat ve etkili bir oyunla 7-0 kazandı. Gol yağmurunun 2. dakikada Akintola’nın kendi kalesine attığı golle başladığı maçta Beşiktaş’ın diğer gollerini Larin (4), N’Koudou ve Rıdvan Yılmaz kaydetti.

Fenerbahçe bu hafta Erzurumspor'a puan kaybederse, Beşiktaş haftaya Galatasaray karşısında Türk Telekom Arena'da alacağı beraberlikle şampiyonluğunu ilan edecek.

Baştan sona rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, 90 dakika boyunca Hatayspor kalesinde birçok pozisyondan da yararlanamadı.

N’Koudou adalesindeki ağrı nedeniyle 43’te oyundan çıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın, Atiba’yı da devre arasında oyundan alarak tecrübeli futbolcuyu Galatasaray derbisi öncesinde dinlendirme fırsatı buldu.

Beşiktaş bu sonuçla 81 puana yükselerek son 3 haftaya elindeki avantajı büyüterek girdi. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.

Tüm maçların 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da oynanacağı ligin 40. haftasında lider Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda; Hatayspor ise Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.