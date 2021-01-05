Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou'dan ahlak sınırlarını zorlayan paylaşım

Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetinin mimarlarından Kevin N'Koudou 'Instagram' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler üzerine paylaşımı silen N'Koudou'ya ceza verilmesini düşünen bazı taraftarlar ekran görüntüleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketledi. Fransız kanat oyuncusu N'Koudu, gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Georges-Kevin N'Koudou geçen sezonun başında Tottenham'dan transfer edildi. Kariyerinde Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley, Monaco gibi takımlar da olan N'Koudou geçen sezonun ikinci yarısında Burak Yılmaz ile yakaladığı uyumla dikkat çekerken bu sene başında istenileni veremese de son haftalarda oyuna katı verdi.

FENERBAHÇE GALİBİYETİNİN MİMARLARINDAN...

Kevin N'Koudou, 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girmiş ve N'Skala'nın attığı golde harika bir asist yapmıştı. Fenerbahçe maçının ardından skora katkıda bulunmaya devam eden Fransız oyuncu, Kayserispor deplasmanında kazanılan penaltıda attığı ara pasıyla kilidi çözen isim oldu.

Penaltı sonrası sorumluluk alıp topu eline alan yıldız oyuncu takımını 1-0 öne geçirmişti.

N'KOUDOU 'PASCAL NOUMA' PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Fransız oyuncu sosyal medya üzerinden paylaştığı Pascal Nouma görselini gelen tepkiler üzerine sildi.